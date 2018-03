Ex-Teenie-Star im Mutterglück! Marie Serneholt (34) ist schon seit Jahren aus dem schwedischen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Sie nahm an Let's Dance teil, saß in der Jury von X Factor und moderiert eine eigene Backsendung. In Deutschland kennt man sie vor allem als Mitglied der 90er-Jahre-Popband A*Teens. Jetzt macht Marie mit einer ganz anderen Nachricht von sich reden: Sie wird zum ersten Mal Mutter – und erwartet gleich Zwillinge!

Auf Instagram teilten sie und ihr Schatz Fredric Palmqvist diese freudige Botschaft jetzt mit ihren Fans. "Das Leben ist wirklich voller Überraschungen. Heute haben wir die schönste Überraschung aller Zeiten erhalten. Wir werden Eltern. Und zwar nicht nur von einem, sondern gleich von zwei wundervollen kleinen Babys", hieß es in ihrem Post. Der Nachwuchs soll Ende dieses Jahres zur Welt kommen. Ob sich die beiden über Mädchen oder Jungs freuen können, wollten sie aber noch nicht verraten.

Die 34-Jährige und der Autohändler sind erst seit Oktober 2017 offiziell ein Paar. Nur wenige Wochen zuvor hatte sich Marie von dem Musiker Johan Gunterberg getrennt.

Kevin Winter / Getty Images Die A*Teens in Los Angeles, 2002

Instagram / marieserneholt Marie Serneholt und Fredric Palmqvist

Instagram / marieserneholt Fredric Palmqvist und Marie Serneholt

