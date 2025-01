Die ABBA-Coverband A*Teens feiert dieses Jahr ihr Comeback

Die A*Teens bringen Kindheitserinnerungen zurück auf die Bühne. Nach 25 Jahren feiert die ABBA-Coverband ein großes Comeback in Chile. Über Instagram postet die schwedische Gruppe ein Video und gibt einen Einblick in ihre Reise. Auf dem Weg zum "Fiesta Grado 3" werden die Künstler schon am Flughafen von treuen Fans erwartet. Sie verteilen fleißig Autogramme und zeigen die Proben, bevor es auf die große Bühne geht. Unter dem Beitrag teilt die Gruppe ihre Gefühle: "Danke, dass ihr gekommen seid, um uns nach 25 Jahren endlich wieder in Chile zu sehen."

Die vierköpfige Musikgruppe feiert mit dem Auftritt einen vollen Erfolg. Sie betont: "Danke für eure Unterstützung und diese großartige Gemeinschaft." Unter dem Beitrag scheinen sich die Fans mindestens genauso über das Comeback zu freuen wie die Band selbst. "Ein Traum ist wahr geworden, danke für eure Magie", freut sich ein Nutzer. Die meisten sehnen sich direkt nach dem aktuellen Auftritt der Band nach einem neuen. "Bitte kommt zurück, wir werden auf euch warten."

Lange müssen die treuen Fans nicht warten, denn die A*Teens kündigen direkt weitere Auftritte an. Unter anderem treten die vier Schweden Marie Serneholt (41), Sara Lumholdt (40), Amit Paul und John Dhani Lennevald (40) auf einem Festival in England auf. Schwedische Fans können sich Ende August auf die Band als Headliner bei "We Love The 90's And The 2000's" freuen. Nach ihrer Trennung im Jahr 2004 schlägt das Leben für die Mitglieder doch noch einmal um. Dieses Jahr steht neben dem privaten Glück wohl auch wieder eine steile Musikkarriere an.

Getty Images Die A*Teens in Los Angeles im Juni 2002

Public Address / ActionPress Sara, Marie, Amit und Dhani der Band A-Teens

Was haltet ihr von dem Comeback der A*Teens nach 25 Jahren? Ich freue mich total. Sie waren einfach meine Kindheit. Ich finde, es gibt für alles seine Zeit und eben auch sein Ende. Ich bin kein Fan von Comebacks. Ergebnis anzeigen