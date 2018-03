Diese Let's Dance-Schönheiten haben definitiv Popstar-Potenzial: Katja Kalugina, Kathrin Menzinger (29) und Marta Arndt (28) liefern zu Britney Spears (36) Mega-Hit “...Baby One More Time” so richtig ab! Ein wenig Gesangs-Coaching haben die drei Profi-Tänzerinnen zwar noch ein wenig nötig. Doch sollte es mit dem Tanzbein-Schwingen irgendwann nicht mehr klappen, würden sie eine perfekte Girl-Group abgeben – heiße Moves haben die Beautys jedenfalls schon mal drauf!



