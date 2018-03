Bonnie Strange (31) erwartet in einigen Wochen ihr erstes Kind. Die Schwangerschaft verkündete das Model völlig überraschend im Januar – gab es doch sogar Gerüchte, sie hätte sich vom Kindsvater Leebo Freeman getrennt. Im mittlerweile achten Monaten kommuniziert die Bald-Mama nun sogar schon mit ihrem Kind. In zwei süßen Clips in ihrer Instagram-Story liefert das Duo sich einen Mini-Boxkampf. Es wird wohl Zeit, dass der Zwerg zur Welt kommt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de