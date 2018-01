Was für eine riesige Überraschung! Bonnie Strange (31) und Leebo Freeman erwarten nach nur wenigen Monaten Beziehung ihr erstes gemeinsames Kind. Wie der Instagram-Post der Influencerin verrät, ist sie bereits in der 23. Woche schwanger – und das, obwohl sie mit ihrem Liebsten erst seit dem Sommer zusammen ist. Ob es daran liegt, dass sie mit dem Männermodel ihren Traummann gefunden hat? Schon im September verriet die Blondine im Promiflash-Interview: "Er ist ein toller, ein lieber Mensch, kreativ und witzig. Alles eigentlich, was ich mir immer vorgestellt habe." Klingt ja wirklich nach der ganz großen Liebe!