Klage gegen Travis Scott (25)! Der Rapper sollte eigentlich zurzeit im Familienglück schwelgen. Immerhin sind er und Freundin Kylie Jenner (20) vor knapp zwei Monaten zum ersten Mal Eltern geworden. Jetzt wird die Freude um die kleine Stormi aber getrübt, denn der Musiker könnte bald vor Gericht landen: Travis hatte möglicherweise wegen der Geburt seiner Tochter ein Konzert verpasst – und wird jetzt dafür verklagt!

Der süße Wonneproppen ist am 1. Februar zur Welt gekommen. Nur vier Tage später haben Stormis Eltern das große Babyglück dann der ganzen Welt verkündet. Wie das Onlineportal TMZ berichtet, hätte Travis am 3. Februar ein Konzert in einem Nachtclub in der Nähe von Minneapolis geben sollen – das er nur wenige Stunden vorher abgesagt hatte. Der 25-Jährige habe allerdings schon im Vorfeld eine Gage von 150.000 Dollar und 10.000 Dollar für seinen Agenten bekommen. Dieses Geld fordert der Veranstalter jetzt – zusammen mit einer Entschädigung – zurück.

Ob es tatsächlich die Geburt von Stormi war, die Travis von seinem Auftritt abgehalten hat, ist nicht klar. Er selbst behauptete, seine Absage habe etwas mit schlechtem Wetter und logistischen Schwierigkeiten zu tun gehabt. Ein anderes Konzert in Las Vegas konnte der "Goosebumps"-Interpret an jenem Abend jedoch problemlos wahrnehmen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Jerritt Clark/Getty Images for Remy Martin Travis Scott bei einem Konzert in Los Angeles

Bob Levey / Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner in Texas

