Ihm ist Freundschaft noch wirklich wichtig. Schlagerstar Matthias Reim hat eine riesengroße Patchworkfamilie. Er hat sechs Kinder von fünf verschieden Frauen und war insgesamt drei Mal verheiratet. Trotz dieser komplizierten Situation schafft es der Blondschopf, zu allen einen guten Draht zu haben. Im Promiflash-Interview verrät der Sänger, was man für die Freundschaft zu seinen Ex-Partnern braucht: "Wenn man das Herz am rechten Fleck hat und das haben in dem Fall alle meine Ex-Frauen, dann kann man sich das aufbauen und sagen: 'Hey, komm.'"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de