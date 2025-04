Matthias Reim wünscht sich Duett mit Apache 207

Für ordentlich Wirbel sorgt aktuell die Aussicht auf ein Duett zwischen Volkan Yaman, besser bekannt als Apache 207 (27), und Matthias Reim (67). Seitdem der Rapper gemeinsam mit Udo Lindenberg (78) den Song "Komet" veröffentlichte und damit wochenlang die Spitze der deutschen Charts dominierte, scheint ein Treffen dieser beiden Musikwelten immer näher zu rücken. "Ich bin zwar kein Rapper, aber das wäre spannend", ließ Matthias Reim gegenüber der Deutschen Presse-Agentur verlauten. Ob daraus tatsächlich eine Zusammenarbeit wird, ist noch offen – doch Matthias zeigt sich mehr als offen für eine musikalische Brücke zwischen Generationen.

Doch nicht nur die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Apache 207 sorgt für Aufsehen: Matthias plant aktuell auch ein eigenes Musical rund um seinen Mega-Hit "Verdammt, ich lieb dich". Das Stück soll eine moderne Liebesgeschichte erzählen, die lose auf seinem Leben basiert, aber dennoch fiktionale Elemente enthält und ein Happy End verspricht. Das Manuskript ist bereits fertig, aktuell sucht der Sänger ein passendes Team, um das Bühnenprojekt zu realisieren. Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden, denn ein Premierendatum wurde bislang nicht bekannt gegeben. Sie dürfen sich aber auf viele emotionale Songs und Geschichten freuen.

Was viele nicht wissen: Matthias Reim und Apache 207 eint mehr als Chartrekorde. Beide stehen für eine musikalische Vielseitigkeit, mit der sie verschiedene Generationen begeistern. Während Apache 207 mit seinem unverwechselbaren Sound und Hits wie "Roller" und "Komet" den Zeitgeist einer jungen Hörerschaft trifft, ist Matthias Reim ein Star, der im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere immer wieder private und berufliche Rückschläge überwunden hat. Privat ist Matthias besonders für sein großes Herz und seine loyale Art bekannt – Familienmenschen wissen, dass bei ihm häufig die Menschen hinter den Songs im Vordergrund stehen. So wie Apache 207, der sich in Interviews gerne bodenständig zeigt, obwohl er mittlerweile zu den ganz Großen im Musikbusiness zählt. Ein gemeinsamer Song der beiden bleibt für viele Fans deshalb ein echter Herzenswunsch.

