"Versagensangst": Ohne Alkohol tritt Matthias Reim nicht auf

Mehr als 1500 Livekonzerte hat der kultige Schlagersänger Matthias Reim (66) schon gegeben, doch trotz seiner unzähligen Auftritte hat er immer noch mit Lampenfieber zu kämpfen. Gegenüber Express verrät er, was ihm dabei hilft, sein Lampenfieber zu besiegen: "Ich habe meine Rituale, um das in den Griff zu bekommen. Eine Stunde vor dem Auftritt brauche ich zwei Beruhigungsbiere, sonst gehe ich nicht auf die Bühne." Für Matthias geht es ohne den Alkohol und einen zusätzlichen Teleprompter zur Unterstützung bei einem Blackout nicht. "Im Lampenfieber steckt Respekt vor dem Publikum, gepaart mit Versagensangst. Schon mittags werde ich leicht fahrig", gibt der Musiker zu.

Gesundheitsfördernd dürfte seine bevorstehende Tour im Sommer 2025 daher nicht für ihn werden. "Ich pfeife aufs Ausruhen! Ich pfeife auf meine Gesundheit", betont er gegenüber Frau aktuell. Der Sänger wird trotz seiner starken Aufregung über 40 Konzerte geben, darunter auch in der Lanxess-Arena in Köln, die ganze 20.000 Plätze umfasst. Zusätzlich wird er auch neben seiner Tour Auftritte haben, unter anderem bei der "Schlagernacht des Jahres" und neue Songs veröffentlichen. Dass ihm dabei ein erhöhter Nikotinkonsum, wenig Schlaf und Alkohol bevorstehen, ist ihm vollkommen egal: "Ich bin süchtig nach Erfolg."

Der "Verdammt, Ich Lieb' Dich"-Interpret hat bereits einige Höhen und Tiefen in seinem Leben überstanden. 1990 verkaufte sich sein Hit ganze 2,5 Millionen Mal, doch darauf folgten circa 13 Millionen Euro Schulden und die Privatinsolvenz. Ein Burn-out machte Auftritte zwischenzeitlich für Matthias unmöglich – jetzt will er den Erfolg mitnehmen. Privat findet er sein Liebesglück erst nach drei Scheidungen mit seiner vierten Ehefrau Christin Stark (35). Auch diese macht sich Sorgen um die Gesundheit ihres Mannes. Als Ausgleich für all die körperliche Belastung nimmt der 66-Jährige sich danach mit seiner Frau eine kleine Pause: "2025 habe ich mir im Sommer einen Block von sieben Wochen im Kalender genehmigt, in denen ich nichts mache. Wir haben ein Ferienhaus am Comer See, sehen das nur nie, weil ich immer unterwegs bin."

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Reim, November 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Reim mit seiner Lebensgefährtin Christin Stark im April 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige