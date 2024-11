Sehr ähnlich: Das verbindet Matthias Reim und Roland Kaiser

Matthias Reim (66) und Roland Kaiser (72), renommierte Künstler des deutschen Schlagers, teilen ein besonderes Schicksal, das sie eng verbindet. Beide mussten in ihren Karrieren erhebliche Rückschläge verkraften und schafften dennoch beeindruckende Comebacks auf der Bühne. Zudem haben sie schwere gesundheitliche Krisen überwunden und treten nun wieder voller Energie vor ihr Publikum. Während Roland nach einer Lungentransplantation sein Comeback feierte, erholte sich Matthias von einer Herzmuskelentzündung. Ihre ähnlichen Schicksale verbinden die beiden Künstler auf eine besondere Art und Weise.

In einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt beschrieb Matthias die Verbindung der beiden Sänger und die daraus resultierende Motivation: "Sich zu sagen, 'Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen und mache weiter, und das besser denn je', dafür kann es nur Liebe geben." Dies ist ein Motto, mit dem sich sowohl er selbst als auch Roland identifizieren. Passend dazu strebt Matthias an, seinen Kult-Hits wie "Verdammt, ich lieb' dich" und "Ich hab' geträumt von dir" – ganz nach dem Vorbild von Roland – eine moderne Note zu verleihen, um sowohl ältere als auch junge Fans zu begeistern.

In einem Gespräch mit Express zeigte Matthias, der nach eigenen Aussagen vor seinen Auftritten immer Alkohol braucht, außerdem seinen großen Respekt für seinen Kollegen: "Auch Roland Kaiser hatte so große Schwierigkeiten, nicht nur gesundheitlich. Den wollte zwischenzeitlich auch keiner mehr hören." Er blickt zuversichtlich in die Zukunft und scherzt: "Ich freue mich auf die Jahre, die noch kommen. Ich traue mir durchaus noch 30 Jahre zu. Na ja, sagen wir mal 15 Jahre." Trotz aller Rückschläge sind beide Künstler im Musikgeschäft heute präsenter denn je.

Getty Images Matthias Reim, November 2011

Getty Images Roland Kaiser im August 2024

