Marie Reim singt auf neuem Album Duett mit Papa Matthias

Marie Reim (24) meldet sich mit einem neuen Album zurück – "Sternzeichen Liebe" dürfen ihre Fans ab sofort hören. Auf der neuen Platte singt Marie auch mit niemand Geringerem als ihrem Vater Matthias Reim (67). Und zwar den Hit des Schlagerstars "Hallo, ich möcht' gern wissen, wie's dir geht", den das Vater-Tochter-Duo bereits vor einigen Jahren zusammen live performte. Im Interview mit Schweizer Illustrierte erinnerte sich die Musikerin an diesen besonderen Moment zurück: "Als ich nach so vielen Jahren, in denen ich mir einen gemeinsamen Auftritt gewünscht hatte, auf die Bühne kam, hatte ich total Schiss, dass ich gleich losheule. Ich habe gemerkt, ich kann es kaum zurückhalten. Und dann habe ich meinen Papa angeschaut und gesehen, dass seine Mundwinkel auch schon zittern, weil er selbst so emotional berührt war."

Zu dem gemeinsamen Duett auf Maries neuem Album wäre es aber fast nicht gekommen. "Wir haben erst nach 'Sing meinen Schlager' gemerkt, dass viele Fans etwas Besonderes mit dem Song verbinden und ihn sich auf CD wünschen. Zu dem Zeitpunkt war mein Album aber schon fertig", verriet die 24-Jährige dazu. Zudem wollte Matthias das Lied erst nicht neu einsingen. Letztlich konnte die Tochter des Schlagersuperstars ihn aber doch noch überzeugen. "Dann hat er meine eingesungenen Spuren gehört und gesagt: 'Du hast recht, Marie. Das ist unser Ding, das ist so emotional. Ich möchte es auch von vorne einsingen'", erinnerte sie sich.

"Hallo, ich möcht' gern wissen, wie's dir geht" hat für Marie und ihren Papa eine ganz besondere Bedeutung. Die beiden stehen sich nämlich extrem nah. Obwohl die Sängerin nach der Trennung ihrer Eltern bei ihrer Mutter Michelle (52) aufwuchs, versteht sie sich mit Matthias bestens. "Ich bin ja ein Trennungskind und hauptsächlich bei meiner Mama aufgewachsen. Und da habe ich meinen Papa natürlich selten gesehen, weil er ja auch ständig auf Tour war. Das fand ich schade, aber böse war ich auf ihn nie", erklärte sie Bild im November.

Getty Images Marie Reim, April 2023

Instagram / mariereim_official Michelle und ihre Tochter Marie Reim im Mai 2022

