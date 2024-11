Trotz Gesundheitsrisiko: Matthias Reim pfeift aufs Ausruhen

Matthias Reim (66) gehört zu den renommiertesten Schlagersängern Deutschlands. Doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Wie der "Verdammt, ich lieb' dich"-Interpret nun gegenüber Frau aktuell verrät, setzt ihm der Popstar-Lifestyle inklusive hohem Nikotinkonsum, wenig Schlaf und ständigem Termindruck ziemlich zu. Doch ändern will der Musiker daran nichts. "Ich pfeife aufs Ausruhen! Ich pfeife auf meine Gesundheit", stellt er klar und fügt hinzu: "Ich bin süchtig nach Erfolg."

Selbst bei Krankheit hält er an seinem Terminkalender fest. "Du kannst eine ausverkaufte [Veranstaltungslocation] nicht absagen wegen Fieber. Das haust du dir weg mit Medikamenten", betont der "Ich hab' geträumt von dir"-Interpret im Gespräch mit der Zeitung. Seine Familie, darunter seine kleine Tochter Zoe und seine Ehefrau Christin Stark (35), sorgen sich um Matthias' Gesundheit. Christin, die ebenfalls Sängerin ist, versucht, ihn zu unterstützen und ihm die Wichtigkeit von Ruhepausen nahezubringen – doch offenbar ohne Erfolg.

Das Paar heiratete im Jahr 2020. In den 90er-Jahren erlebte Matthias finanzielle Schwierigkeiten, als seine Plattenverkäufe einbrachen, und will nun, da er wieder erfolgreich ist, nichts riskieren. Seine Leidenschaft für die Musik und die Bühne treibt ihn weiter an – trotz der Warnungen seines Körpers. Freunde hoffen, dass er bald erkennt, wie wichtig seine Gesundheit für ihn und seine Familie ist, und dass er einen Weg findet, Erfolg und Wohlbefinden zu vereinen.

Getty Images Matthias Reim, November 2011

Getty Images Matthias Reim und Christin Stark

