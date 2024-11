Matthias Reim schließt Baby Nummer acht nicht aus

Der Sänger Matthias Reim (66) verrät, dass er sich ein weiteres Kind mit seiner Ehefrau Christin (35) durchaus vorstellen kann. In einem Interview mit Express sagt er: "Das ist nicht geplant, aber auch nicht abgelehnt. Da gibt’s kein Veto. Wenn es so sein soll, dann ist es so." Damit könnte es also bald Baby Nummer acht für den Schlagerstar geben.

Matthias betont im Gespräch auch, dass seine Frau Christin die ideale Partnerin an seiner Seite sei und schwärmt zudem von ihrer ersten gemeinsamen Tochter. Die kleine Zoe kam im April 2022 zur Welt und ist der Mittelpunkt ihrer kleinen Familie. "Zoe widme ich unendlich viel Zeit und Liebe. Nach ihr bin ich absolut süchtig", sagt er. Trotz seiner sieben Kinder, von denen das älteste bereits 49 Jahre alt ist, erlebt Matthias die Vaterfreuden mit Zoe offensichtlich noch einmal ganz intensiv.

Die Beziehung zwischen Matthias und Christin wurde 2020 durch eine Hochzeit besiegelt. Verbunden sind die beiden auch durch ihre Leidenschaft zum Schlager. Christin ist ebenfalls eine erfolgreiche Sängerin – und steht oft gemeinsam mit ihrem Matthias auf der Bühne. Die Patchwork-Familie, zu der auch Matthias' ältere Kinder wie Marie und Julian gehören, wächst immer mehr zusammen. "Wir sind eine große, bunte Familie und unterstützen uns gegenseitig", sagt Matthias stolz. Der Möglichkeit eines weiteren Kindes sieht das Paar gelassen entgegen und freut sich auf das, was die Zukunft bringt.

Getty Images Matthias Reim und Christin Stark

THÜRINGEN PRESS / Action Press Florian Silbereisen, Christin Stark und Matthias Reim beim Schlagerboom 2021

