So entstand Matthias Reims Hit "Verdammt ich lieb' dich"

Matthias Reim (67), einer der bekanntesten Schlagerstars Deutschlands, hat mit seinem Song "Verdammt, ich lieb' dich" einen wahren Megahit gelandet – doch die Entstehungsgeschichte dieses Kultsongs war alles andere als vorhersehbar. Wie Matthias in der neuen RTLZWEI-Doku "Pop Giganten" verrät, entstand der Song im Jahr 1989 nach einem handfesten Rückschlag. Während er damals gerade als 31-Jähriger ein Album für den erfolgreichen Sänger Bernhard Brink (72) produzierte, erhielt Matthias einen Anruf von der Plattenfirma, der seine Pläne zerschmettern sollte, denn ein Mitarbeiter sagte ihm: "Du bekommst kein Geld für die Platte, weil wir sie nicht nehmen und dieses: Ich lieb' dich, ich lieb' dich nicht, das ist so eine Grütze, das kann kein Mensch mehr hören." Doch an diesem Punkt gab sich Matthias nicht geschlagen – ganz im Gegenteil.

Nach dem niederschmetternden Telefonat sprudelten binnen weniger Minuten die Ideen nur so aus ihm heraus. Die Worte des Plattenfirma-Mitarbeiters, eigentlich als Kritik gedacht, inspirierten Matthias zu einem Song, dessen Text und Melodie ihm quasi wie aus dem Nichts zuflogen. Innerhalb einer Stunde war "Verdammt, ich lieb' dich" komplett fertig – ein Song, der nicht nur seine Karriere auf einen Schlag auf ein neues Level hob, sondern schnell zu einem der größten deutschen Schlagersongs aller Zeiten avancierte. Matthias' Wandel vom erfolglosen Rockmusiker zum Schlagerproduzenten und später Schlagerstar wurde dadurch eingeläutet, denn auch als Songschreiber für andere Künstler feierte er weiterhin Erfolge.

Matthias, der sich nie von Rückschlägen hat unterkriegen lassen, ist heute bekannt für seine Offenheit und Bodenständigkeit. Seine Karriere war immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt, aber gerade diese Erfahrungen machten ihn zum Publikumsliebling. In Interviews spricht der Sänger oft ganz unverblümt über seine Anfänge, Rückschläge und über die Bedeutung von Ehrlichkeit in seinem Leben: "Nur wer ehrlich ist, bleibt auch glaubwürdig." Privat ist Matthias ein Familienmensch, dem die Nähe zu seinen Kindern wichtig ist. Auch seine Tochter Marie (24) hat längst begonnen, eigene Wege im Showbusiness zu gehen. Trotz seines Erfolgs bleibt Matthias seiner Herkunft treu und nimmt sich immer wieder Zeit für Fans, denen er mit Hits wie "Verdammt, ich lieb' dich" unvergessliche Momente schenkt.

Getty Images Matthias Reim im Juli 2022

Instagram / https://instagram.com/mariereim_official/ Matthias und Marie Reim, Vater und Tochter

