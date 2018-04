2017 gewann Hanna Wilperath die zweite Staffel von Curvy Supermodel. Promiflash trifft die Laufstegschönheit auf der GLOW-Convention in Dortmund und hakt nach: Welche Karriere-Pläne hat die Kölnerin? "Es ist jetzt geplant, dass ich mehr in London arbeiten werde. Da ist der Markt einfach nochmal viel größer, aber auch in Deutschland gucken wir einfach weiter und etablieren mich und hoffen, dass alles noch gut weiter geht”, verrät sie im Interview.



