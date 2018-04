Bereits seit dem 12. Oktober 2017 flackert die zweite Staffel der Teenie-Mystery-Serie Riverdale über die Netflix-Bildschirme. Die Hype-Reihe rund um die befreundeten Schüler Archie (KJ Apa, 20), Betty (Lili Reinhart, 21), Veronica (Camila Mendes, 23) und Jughead (Cole Sprouse, 25) in der fiktiven Kleinstadt Riverdale kann vor allem eins: die Fans in ihren Bann ziehen! Die können jetzt himmelhochjauchzend aufspringen, denn einer der Schauspieler bestätigt: Es gibt eine dritte Staffel!

Das Ich-will-wissen-wie-es-weiter-geht-Gefühl wird zur großen Erleichterung aller begeisterten Zuschauer schon bald gestillt werden! In seiner Instagram-Story teilt Cole Sprouse jetzt die erfreulichen Neuigkeiten über eine Fortsetzung des Formats mit seinen Followern. "Staffel drei – Gratulation an den gesamten Stab und das Team", lauten die stolzen Zeilen, die ein Foto des Casts zieren. Eine offizielle Bestätigung des für die Produktion verantwortlichen US-Senders The CW erfolgte bislang nicht.

Wann die dritte Staffel wohl ausgestrahlt wird? Die erste startete im Januar 2017, die zweite folgte knapp zehn Monate später. Sollte das Tempo beibehalten werden, kann vielleicht bereits im Juli mit den neuen Episoden gerechnet werden. Genauere Informationen werden sicherlich in Kürze folgen.

Frazer Harrison/Getty Images Cole Sprouse, "Riverdale"-Star

Anzeige

Andrew Toth/Getty Images for Vulture Festival "Riverdale"-Stars auf dem Vulture Festival in New York

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images "Riverdale"-Stab und Produzenten in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de