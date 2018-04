Seitdem Barbara Meier (31) 2007 den begehrten ersten Platz in der zweiten Staffel der ProSieben-Show Germany's next Topmodel belegte, ist sie ein international gefragtes Model. Auch als Schauspielerin steht sie ab und an vor der Kamera. Aktuell bezirzt der schöne Rotschopf durch seine Teilnahme an der RTL-Show Let's Dance. Kein Wunder, dass sich das Multitalent bei so viel Programm fit halten muss. Ein Foto beweist jetzt: Barbaras Gazellenkörper ist durch und durch durchtrainiert.

Die 31-jährige Löwin strotzt nur so vor Energie. Auf Facebook postete die Beauty-Bayerin jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Muskelbauch gekonnt in Szene setzt. Das Pic, das sie beim Sporteln abbildet, kommentierte sie mit folgenden Worten: "Auf einem riesengroßen Gymnastikball macht das Training irgendwie viel mehr Spaß! Da kommt mein inneres Kind plötzlich raus." Woher die Schönheit wohl ihre Motivation nimmt? Immerhin probt sie gerade in jeder freien Minute für die nächste "Let's Dance"-Show. Kaum zu glauben, dass da noch Zeit für andere sportliche Betätigungen bleibt.

Mit ihrer leidenschaftlichen Rumba an der Seite von Sergiu Luca (35) zu "Sign Your Name" sorgte sie in der Liveshow am vergangenen Freitag für stockenden Atem bei den Zuschauern. Nur die Jury konnte sie mit ihrer Performance nicht vom Hocker reißen. "Für mich standest du zu viel", beteuerte Jurorin Motsi Mabuse (36). Traurige 17 Punkte gab es für das Tanzpaar. Ein Grund mehr für die Perfektionistin, noch mehr zu trainieren, um allen zu zeigen, wo der Hammer hängt.

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier bei "Let's Dance"

Lukas Schulze/Getty Images Barbara Meier bei der großen "Let's Dance"-Kennenlernshow

