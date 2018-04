Neue Töne von Sarah Lombardi (25)? Die brünette Beauty nahm 2011 an der siebten Staffel von Deutschland sucht den Superstar teil. Im Finale verlor sie schließlich gegen ihren späteren Ehemann Pietro (25), den sie in der Castingshow kennen und lieben lernte. Danach wurde es musikalisch ziemlich still um die Vollblut-Mami – bis jetzt! Nun teilt die Sängerin auf ihren Social Media-Kanälen einen kurzen Clip, in dem ein bislang unbekannter Track zu sehen ist. Sarahs Fans sind außer sich. "Wie heißt es denn jetzt? Das ist echt sehr schön" oder "Ist das ihr eigenes Lied?", spekulieren beispielsweise zwei Supporter auf Instagram.



