So kann man auch für eine neue Platte werben! Schauspielstar und Musiker Jared Leto (46) befindet sich aktuell auf Promotiontour für das neue Album seiner Band 30 Seconds to Mars. Hierfür hat man sich eine ganz besondere Aktion überlegt: ein spontanes Konzert in New York, zu dem die Fans via Social-Media eingeladen wurden. Zusammen mit den wortwörtlichen Followern spielte man sich quer durch die Stadt.



