Jared Leto will ungesichert Sydney Harbour Bridge erklimmen

Jared Leto (52) liebt den Nervenkitzel. Der Hollywoodstar kletterte schon mehrfach an berühmten Sehenswürdigkeiten entlang – nun hat er sich ein neues Ziel gesucht. Zu Gast in der "The Night Show" erzählt der Oscar-Preisträger, dass die Sydney Harbour Bridge eine passende Herausforderung wäre. "Wenn sie mich ohne Seil klettern lassen würden, würde ich es tun. Ohne angeschnallt zu sein, denn ich glaube, dass [sonst] jeder angeschnallt ist, oder?", überlegt Jared auf die Frage, welches Wahrzeichen er gerne mal erklimmen würde. Mit Sicherung wäre ihm die berühmte Brücke der australischen Metropole zu ungefährlich. Er sei aber auch für andere Gebäude offen: "Ich bin bereit, etwas [in Australien] zu machen. Ich würde gerne kommen und dort etwas klettern. Wenn jemand eine Idee hat, schickt mir eine DM."

Vergangenes Jahr suchte Jared in gleich zwei großen Städten den Adrenalinkick. Im Juni wurde er zunächst dabei gefilmt, wie er ungesichert an der Wand des Berliner Hotel de Rome hochkletterte. Um die waghalsige Aktion sammelten sich staunende Zuschauer, die das Ganze auf Video festhielten und auf X verbreiteten. Etwa vier Meter soll der US-Amerikaner sich hochgezogen haben. Im November 2023 setzte der 52-Jährige noch einen drauf. Diesmal lautete sein Ziel das Empire State Building in New York City. Eine weitaus größere Challenge, denn der Wolkenkratzer umfasst ganze 443 Meter Höhe. Für Jared aber offenbar kein Problem: Gekonnt erklomm er die Fassade bis rauf zur Antenne auf dem Dach – diesmal aber mit Sicherung.

Das Klettern scheint für Jared aber aktuell nur ein Hobby zu sein, denn immerhin hat er beruflich alle Hände voll zu tun. Mit seiner Band Thirty Seconds to Mars geht es noch in diesem Jahr auf Welttournee. Am 12. September starten die fünf Jungs im australischen Melbourne und von dort aus geht es dann rund um die Welt. Um die Tour anzukündigen, nutzte Jared seine Kletteraktion auf dem Empire State Building. "Dieses Gebäude ist ein Zeugnis all der Dinge, die getan werden können, wenn wir uns etwas in den Kopf setzen. Das ist größtenteils die Inspiration für unser neuestes Album 'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day'", erklärte der Sänger laut People bei einer Pressekonferenz.

Getty Images Jared Leto an der Fassade des Empire State Buildings, November 2023

