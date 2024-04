Doppelgänger? Jared Leto wird gerne mit Jesus verglichen

Jared Leto (52) sieht aus wie Jesus – zumindest, wenn man seine Fans in den sozialen Medien fragt. An den Witzen im Netz über die angeblichen Doppelgänger ist anscheinend sogar der Schauspieler selbst nicht vorbeigekommen. "Es gibt ein lustiges Meme von einer brasilianischen Großmutter, die ein Bild von mir an ihrem Kühlschrank kleben hat, weil sie dachte, ich sei Jesus", erinnert er sich. Mit den Vergleichen hat der "Dallas Buyers Club"-Darsteller kein Problem, im Gegenteil, er mag sie sogar. "Es könnte schlimmer sein", erklärt Jared im Gespräch mit People und fügt hinzu: "Er ist ein Klassiker. Es könnte ja auch Ronald McDonald sein oder so..."

Tatsächlich ist Jesus nicht die einzige berühmte Persönlichkeit, die der 30 Seconds to Mars-Frontmann zum Verwechseln ähnlich sieht: Fans haben noch einen weiteren Lookalike gefunden. Im "SiriusXM"-Podcast erklärt ihm der Moderator, er und Scott Disick (40) sähen beinahe identisch aus. Scott ist der Ex von Kourtney Kardashian (44) und bis heute trotz der Trennung ein Teil des Kardashian-Clans. Erneut nimmt Jared es ganz locker und mit Humor. "Wirklich? Ich Glückspilz", freut er sich. Einen entscheidenden Vorteil sieht er direkt: "Das wäre schön, denn dann hätte ich reiche Verwandte."

Im Gegensatz zu seinen Doubles Jesus und Scott fällt Jared regelmäßig durch seine extravaganten Looks auf. Besonders bei der alljährlichen Met Gala begeistert er: Sei es mit dem riesigen Kostüm von Karl Lagerfelds (✝85) Katze Choupette im vergangenen Jahr oder mit seinem Outfit, bei dem er eine Kopie seines Kopfes unter dem Arm trug. In diesem Jahr muss die Modegala jedoch ohne ihn auskommen, da er mit seiner Band auf Europa-Tour ist. "Ich werde im Geiste mit meinem Kopf und meiner Katze dabei sein und allen eine schöne Nacht wünschen", erklärte er E! News.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jared Leto, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Disick, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, Jared sieht eher aus wie Jesus oder wie Scott? Definitiv Jesus! Ich finde, er ähnelt Scott mehr! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de