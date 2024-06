Muskel-Schau: Jared Leto entgeistert alle mit Kruzifix-Look!

In Paris feierte Vogue World am Sonntag 100 Jahre Fashion und Sport. Zu diesem Fashion-Event der Superlative trafen neben absoluten Berühmtheiten der Modeindustrie auch namhafte Stars der Unterhaltungsbranche ein. Zu den berühmten Gästen zählte auch 30 Seconds to Mars -Frontmann Jared Leto (52). Er zeigte seinen muskulösen Körper in Mini-Hotpants und einem durchsichtigen Hemd, als er sich auf dem glamourösen Teppich der Vogue World: Paris präsentierte. Wie die Fotos der Veranstaltung zeigen, wurde er zudem mit einem riesigen Kruzifix um den Hals zum kuriosen Hingucker!

Der "Dallas Buyers Club"-Star kombinierte zu seinem Outfit ein Paar schwarze, kniehohe Stiefel und trug sonderbare rote Überzüge über seinen Fingern. Selbstbewusst setzte er seinen trainierten Körper in Szene, als er am Place Vendôme für die Fotografen posierte. Besonders auffällig stach sein schwarzes, massives Kruzifix hervor, das er als Kette um seinen Hals trug. Kurz bevor Jared seinen fast komplett nackten Körper zur Schau stellte, kam er zu Beginn in einem schwarzen, bodenlangen Trench und einer dunklen Sonnenbrille an dem ikonischen Teppich an. Der Oscar-Preisträger bestach aber nicht ausschließlich mit seiner Kleidungswahl, sondern auch mit seinem dramatischen Make-up! Er entschied sich für tiefroten Lidschatten und dunklen Eyeliner. Neben Jared gab es auch viele weitere Stars, die mit ihren Auftritten verblüfften. So performten während der Show Bad Bunny (30) und Aya Nakamura. Auf dem Runway überzeugten beispielsweise Sabrina Carpenter (25) und Kendall Jenner (28).

Der 52-Jährige ist für seine modischen Überraschungen mittlerweile bekannt. Sein exzentrischer Stil ist heute sogar eines seiner Markenzeichen. Doch nicht nur mit seinem Style hält er seine Fangemeinde in Atem, auch mit kostenlosen Straßenkonzerten begeistert er seine Anhänger! So gab er vor kurzem unter anderem in London sowie Berlin solche besonderen Gesangseinlagen, die er nur kurz vorab bei X ankündigte. Im Rahmen seiner aktuellen Tournee dürfen sich vielleicht sogar bald wieder einige Glückliche über derartige Spontanaktionen freuen.

Getty Images Jared Leto auf der Vogue World: Paris

Getty Images Jared Leto bei einem Konzert mit 30 Seconds to Mars

