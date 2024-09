Erkannt? Jared Leto ist vermummt in Australien unterwegs

Prominente werden überall erkannt – auch wenn sie ihr Bestes geben, unentdeckt zu bleiben. Das musste jetzt auch Jared Leto (52) am eigenen Leib erfahren. Wie Fotos zeigen, die der Daily Mail vorliegen, kam der Schauspieler und Sänger kürzlich am Flughafen von Melbourne an und versuchte dabei mit allen möglichen Mitteln, sein Gesicht zu verstecken. Jedoch vergeblich: Trotz seiner Kapuze, Kappe, Sonnenbrille und Maske wurde er von Bewunderern gestoppt und um Fotos gebeten.

Dass er inkognito unterwegs ist, dürfte seine Fans sehr überraschen – der 30 Seconds to Mars-Frontmann fällt in der Regel nämlich sehr mit seinen Looks auf. Erst im vergangenen Juni erschien der 52-Jährige zu einem Fashion-Event in Paris in einem Outfit, bestehend aus Mini-Hotpants und durchsichtigem Hemd. Das war ihm jedoch nicht genug: Jared zog zudem mit einem riesigen Kruzifix um den Hals alle Blicke auf sich!

Aber auch wenn der House of Gucci-Darsteller in Australien nicht mit außergewöhnlichen Kleidungsstücken auffällt, könnte etwas anderes für Aufsehen sorgen. Wie Jared zu Gast in der "The Night Show" erzählte, möchte er an der Sydney Harbour Bridge seinem Hobby nachgehen, berühmte Sehenswürdigkeiten zu erklimmen. "Wenn sie mich ohne Seil klettern lassen würden, würde ich es tun. Ohne gesichert zu sein, denn ich glaube, dass [sonst] jeder gesichert ist, oder?", grübelte der Oscar-Gewinner.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jared Leto im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jared Leto an der Fassade des Empire State Buildings, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr Jared so erkannt? Ja, ich erkenne ihn überall! Nein, mit der Maske und Co. ganz bestimmt nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de