Belästigung Minderjähriger: Jared Leto weist Vorwürfe zurück

Jared Leto (53), bekannt aus Filmen wie "Dallas Buyers Club" und als Frontmann der Band 30 Seconds to Mars, sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Neun Frauen werfen dem Star laut einem Bericht von Air Mail unangemessenes Verhalten vor, darunter auch gegenüber minderjährigen Mädchen. Die Anschuldigungen reichen von unangebrachten Kommentaren bis hin zu explizitem Verhalten, das teilweise mit dem Vorwurf sexueller Übergriffe einhergeht. Eine der Frauen berichtete, dass er sie 2006 in einem Café in Los Angeles angesprochen haben soll, damals war sie 16 Jahre alt.

Zu den bekannt gewordenen Anschuldigungen gehört die Aussage von Allie Teilz, die behauptet, er habe sie belästigt, als sie lediglich 17 Jahre alt war. Auch das ehemalige Model Laura La Rue schilderte beunruhigende Begegnungen mit dem Künstler: Sie beschrieb unter anderem, dass er sich vor ihr nackt zeigte, als sie 17 Jahre alt war. Der 53-Jährige wies die Vorwürfe entschieden zurück. Seine Sprecher erklärten, die Anschuldigungen seien "ausdrücklich falsch". Die Vertreter des Musikers legten zudem Wert darauf, zu betonen, dass er seit über 35 Jahren weder Drogen noch Alkohol konsumiere und keine anstößigen Gespräche geführt habe.

Auch seine Musikkarriere war bis dato immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt. So berichtete Jared vor einigen Monaten in der "Kyle and Jackie O Show", dass er mit seinem Bruder Shannon (55) nach dem Erfolg des Albums "A Beautiful Lie" völlig überraschend vor dem finanziellen Ruin stand. "Wir haben Millionen von Exemplaren verkauft und dann herausgefunden, dass wir nicht nur keinen einzigen Cent bekommen, sondern Millionen von Dollar Schulden haben", erzählte der Frontmann. Damals verklagte das Plattenlabel EMI die Brüder wegen eines angeblichen Vertragsbruchs sogar auf 30 Millionen Dollar. Aus dem Rechtsstreit entstand schließlich der preisgekrönte Dokumentarfilm "Artifact".

Getty Images Allie Teilz, Juli 2015

Getty Images Shannon Leto und Jared Leto, September 2023