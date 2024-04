Darum wird Jared Leto nicht zur diesjährigen Met Gala kommen

Jared Leto (52) wird in diesem Jahr nicht zur Met Gala kommen. Das erklärt der Sänger nun in einem Interview mit E! News. Der Grund für seine Abwesenheit sei die bevorstehende Tour mit seiner Band 30 Seconds to Mars. Die Gruppe wird ab Mai mit ihrer "Seasons"-Tournee quer durch Europa touren. "Ich werde im Geiste mit meinem Kopf und meiner Katze dabei sein und allen eine schöne Nacht wünschen", erklärt er im Gespräch. Ob er im nächsten Jahr wieder dabei sein wird, lässt der House of Gucci-Darsteller bisher noch offen.

Über die Jahre hinweg wurde Jared zu einem gern gesehenen Gast auf der Met Gala. In aufwendigen Roben setzte der Schauspieler die jährlichen Mottos gekonnt um. Im vergangenen Jahr kam er passend zum Thema "Karl Lagerfeld: Eine Linie der Schönheit" als Karls (✝85) Katze Choupette verkleidet zur Gala. Im Jahr 2019 erschien der "Closer to the Edge"-Interpret mit einer Kopie seines Kopfes unter dem Arm. Die Nachbildung sorgte bei seinen Promi-Kollegen auf dem Event für viel Unterhaltung. Unter anderem schossen Stars wie Kendall Jenner (28) Fotos mit dem falschen Kopf.

Obwohl ihn viele Menschen wegen seiner Looks feiern, macht sich der Musiker nichts aus Mode. "Ich würde nicht sagen, dass ich an Mode interessiert bin", erklärte er in einem Gespräch mit Interview. "Ich interessiere mich für Kunst und Kreativität und Menschen, die Dinge erschaffen und ihr Leben und ihre Leidenschaft darin einbringen. Sei das nun Fotografie oder Film oder Mode oder Kunst, das macht für mich nicht wirklich einen Unterschied", fuhr er fort.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jared Leto bei der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jared Leto bei der Met Gala 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr traurig, dass Jared nicht zur Met Gala erscheinen wird? Ja, ich mochte seine Looks immer gerne. Nein, ich freue mich eher auf andere Promis. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de