Jared Leto überrascht Fans mit kostenlosem Akustikkonzert!

Während der Tournee von Thirty Seconds to Mars begeisterte der Frontmann der Band, Jared Leto (52), mit seiner Spontanität. In London gab er am vergangenen Sonntag vor Hunderten Fans ein kleines Privatkonzert auf der Straße. Schon ein paar Stunden vorher deutete Jared auf der Plattform X an, dass es einen "besonderen Auftritt" geben würde. Um möglichst unauffällig durch die Straßen zu kommen, trug der Sänger ein schwarzes, aufgeknöpftes Hemd mit einer lässigen, schwarzen Hose, wie man auf Bildern sieht, die Daily Mail vorliegen.

Schon in mehreren Städten gab der 52-Jährige Überraschungskonzerte vor seinen eigentlichen Auftritten. Zum Beispiel performte er zuvor auch in Berlin auf dem Alexanderplatz vor zahlreichen Fans und spielte einige bekannte Hits, wie die Berliner Morgenpost berichtete. Statt sich etwas Ruhe vor seinen großen Auftritten zu gönnen, verbringt er die Zeit davor offenbar lieber mit seinen Fans. So wie auch bei seinem vergangenen Stopp während der Tour im polnischen Kraków, den der Sänger auf der Plattform X angekündigt hatte. Dort begeisterte er mit einem Spontankonzert auf dem Marktplatz seine Anhänger.

Jared ist bekannt für seine ungewöhnlichen Auftritte: In Berlin kletterte er im Juni 2023 an einem Hotel die Fassade herauf. Etwa drei bis vier Meter soll er bis zu einer Fensternische geklettert sein und dann wieder runter. Mit dabei war wohl auch der TikTok-Star Younes Zarou (26), mit dem Jared gleich mehrere Videos in der Nähe des Hotels gedreht haben soll. Da staunten die deutschen Fußgänger nicht schlecht, einen US-Star an der Wand eines Hotels zu entdecken. Und auch vor dem Empire State Building machte der Sänger keinen Stopp und kletterte im vergangenen November an dem Gebäude hoch – dieses Mal aber gesichert.

Dia Dipasupil/Getty Images Jared Leto bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Getty Images Jared Leto an der Fassade des Empire State Buildings, November 2023

