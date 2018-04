Er macht seinem Namen alle Ehre: Emil-Ocean traut sich ins Wasser! Der kleine Sohnemann von Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) ist noch kein Jahr alt, doch planscht schon jetzt wie ein ganz Großer. Und wo könnte der Fratz besser erste Schwimmversuche starten als in Jannis alter Heimat Fuerteventura. Gemeinsam mit Papa Peer traut er sich sogar schon ganz schön was zu!

EO hat bei seiner Poolsession sichtlich Spaß: Der kleine Junge gibt aber auch alles, um seine überglücklichen Eltern noch stolzer zu machen, als sie es eh schon sind. Der kleine Strahlemann lacht und strampelt, was das Zeug hält – festgehalten in der Instagram-Story seiner Profi-Surfer-Mom. Und auch Peer ist ganz aus dem Häuschen, wie quickfidel sein Spross das kühle Nass genießt. Emil-Ocean ist eben ganz in seinem Element!

Doch auch an Land hat es der Minimann so richtig drauf! Erst vor wenigen Tagen teilte Janni ein niedliches Nachwuchs-Update: Ihr acht Monate altes Söhnchen kann nämlich schon stehen! Seid ihr beeindruckt, was Emil-Ocean schon alles kann? Stimmt ab!

Facebook / Janni und Peer Peer Kusmagk und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk im Urlaub auf Costa Rica

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Emil-Ocean

