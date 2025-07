Lauren Sánchez' Hochzeitskleid ist spurlos verschwunden

Während der glamourösen Hochzeitsfeierlichkeiten von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall: Ein Hochzeitskleid der Braut ist spurlos verschwunden, wie der Guardian berichtete. Lauren hatte insgesamt 27 Designerroben für die pompösen Festivitäten mitgebracht. Das opulenteste Stück, ein maßgeschneidertes Kleid von Dolce & Gabbana, verschwand jedoch nach der Zeremonie. Die Kreation, welche laut Vogue 900 Stunden Handarbeit erforderte, war mit 180 seidenbezogenen Knöpfen verziert. Ob das Kleid gestohlen wurde, bleibt unklar, und bisher wurde keine Anzeige erstattet.

Der Verlust trübt jedoch nicht die Flitterwochen des Paares, die nach einer dreitägigen Feier in der Lagunenstadt nach Sizilien weitergezogen sind. In Venedig kursieren jedoch Gerüchte über ein mögliches Eindringen Unbefugter während der Feier auf der Insel San Giorgio Maggiore. Dieser Vorfall war nicht das einzige Unvorhergesehene: Während Aktivisten in Venedig mit grünen Lasern und aufblasbaren Krokodilen die Feierlichkeiten zu stören versuchten, verteidigte der Bürgermeister der Stadt das Event als wirtschaftlich vorteilhaft. Gäste der Superlative wie Kim Kardashian (44), Oprah Winfrey (71) und Orlando Bloom (48) wurden mit Privatjets und Superyachten zur Hochzeit geflogen. Trotz der Turbulenzen setzten Jeff und Lauren die Feierlichkeiten unbeirrt fort.

Lauren Sánchez, die als Moderatorin bekannt wurde und seit 2019 an der Seite von Jeff Bezos steht, sagte in einer romantischen Zeremonie "Ja". Sie wurde von ihren beiden Söhnen, Nikko und Evan, zum Altar begleitet, während ihre Tochter Ella – laut People – die Rolle der Trauzeugin übernahm. Außerdem hielt die 17-Jährige während der Zeremonie eine Ansprache. Die Feier fand auf der malerischen Insel San Giorgio Maggiore inmitten imposanter Kulissen statt, die einem Hollywoodfilm hätten entspringen können. Vor der Hochzeit wurden die prominenten Gäste mit luxuriösen Veranstaltungen verwöhnt, darunter ein Abendessen im Stil von "The Great Gatsby". Für Lauren begann mit der Hochzeit ganz offiziell ihr Leben voller Aufmerksamkeit und Luxus – auch wenn ein Kleid nun fehlt.

Getty Images Lauren Sánchez bei ihrer Hochzeitsfeier in Venedig

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, April 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos an ihrem Hochzeitswochenende

