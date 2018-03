Sie platzt fast vor Stolz! Im August 2017 veränderte sich für Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) alles: Ihr Sohnemann Emil-Ocean kam auf die Welt. Seitdem bringt der kleine Wirbelwind jede Menge Action in das Leben seiner Eltern. Die Entwicklungen ihres Sprosses hält Janni immer wieder mit süßen Schnappschüssen fest. Da durfte natürlich auch ein weiter wichtiger Emil-Ocean-Meilenstein nicht fehlen: Ihr Schatz kann alleine stehen!

Das Trio besucht gerade Jannis Familie auf Fuerteventura – und Emil-Ocean sorgte für eine schöne Überraschung! "Heute war 'der Tag'", schrieb Janni zu einem Bild in ihrer Instagram-Story. Darauf zu sehen: Peer und Emil-Ocean, der auf einer Hand seines Papas balanciert. "Jemand hat uns gesagt, es gibt diesen einen Moment, um den achten Monaten. Peer hat es schon so oft mit ihm geübt – und heute hat EO auf seiner Hand gestanden", beschrieb die stolze Mama den Augenblick mit ihren beiden Männern.

Emil-Oceans neu entdecktes Können wird seine Surfer-Mom in den nächsten Wochen sicher noch das ein oder andere Mal auf Trab halten. Schon vor Kurzem plauderte Janni über die große Entdeckerlust ihres Söhnchens. "Nichts in der Wohnung ist mehr sicher. Leider haben wir noch keinen Laufstall oder ähnliches, weil wir nicht so schnell mit so viel Aktivität und Neugier gerechnet haben", schrieb die Blondine zu einem Instagram-Post.

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk und sein Sohn Emil-Ocean

Anzeige

Instagram / Janni Hönscheid Janni Hönscheid mit ihrer Mutter, Oma und ihrem Sohn Emil-Ocean

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de