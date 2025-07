Sind Joshi und Sahel nach "Ex on the Beach" noch ein Paar?

Joshi Josh und Sahel, die sich während der Reality-TV-Show Ex on the Beach näherkamen und das Format sogar als Paar verließen, gehen offiziell getrennte Wege. Bei der Reunion sprach Joshi offen über das Liebes-Aus. "Der Stand ist, wir sind nicht mehr zusammen", erklärte der Reality-TV-Star und gab Details zur Trennung preis. Demnach hielt ihre Beziehung in der realen Welt nur zwei Monate. Neben den unterschiedlichen Bedürfnissen der beiden habe auch die räumliche Distanz zwischen Aachen und Hamburg zum Ende der Beziehung geführt.

Joshi gestand, dass er nach der intensiven Zeit in der Villa erst einmal eine Pause für sich brauchte. Ganze drei Wochen habe er sich zurückgezogen, um die Erlebnisse zu verarbeiten sowie seinem stressigen Gastro-Job nachzukommen. Sahel hingegen suchte wohl schneller wieder die Nähe zu ihm, was zu einem Konflikt führte. Andere Cast-Mitglieder der Show konnten nachvollziehen, dass Sahels Geduld irgendwann erschöpft war. Doch damit nicht genug: Moderatorin Nura (36) entlockte Joshi weitere Details. Er gestand, dass er nach der Trennung bei einem Musikvideodreh von Calvin Kleinens (33) neuem Song auf Mallorca einer anderen Teilnehmerin, Marlisa Rudzio (35), näher gekommen sei und es zu einem Kuss kam. Auch das kam – trotz offizieller Trennung – nicht gerade gut bei Sahel an. Mittlerweile habe sich Joshi jedoch für die Aktion bei ihr entschuldigt.

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Während ihrer gemeinsamen Zeit in der Villa waren Joshua und Sahel unzertrennlich. Nach emotionalen Höhen und Tiefen, die vor allem durch Joshuas Verarbeitungsprozess seiner ehemaligen Beziehung geprägt waren, entschieden sich beide, die Show als Paar zu verlassen. Die Chemie zwischen ihnen war spürbar, und Joshuas Worte ließen damals auf eine ernsthafte Zukunft hoffen. Doch außerhalb der geschützten Showwelt zeigte sich erst, wie schwierig es war, diese Verbindung aufrechtzuerhalten.

RTL Joshua und Sahel bei "Ex on the Beach", 2025

RTL Joshua bei "Ex on the Beach", 2025

RTL Sahel und Joshua bei "Ex on the Beach", 2025