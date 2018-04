Diese Power-Frau ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken und heute wird Birgit Schrowange 60 Jahre alt. Ihr runder Geburtstag ist natürlich ein Anlass, mal in der Vergangenheit der Moderatorin zu graben. Schließlich erfreute sie selbst ihre Fans vor Kurzem mit einem privaten Schnappschuss aus den 80ern – rebellisch und mit ausgestrecktem Mittelfinger posierte sie damals für das Foto. Und was für eine Figur machte Birgit bei ihren ersten Schritten im Fernsehen?

Goldknopf-Kostüme und blutrote Lippen – so war sie zu Beginn ihrer TV-Karriere gestylt. Beim Anblick dieser Looks muss Birgit selbst schmunzeln, wie sie in einem Interview mit Bild verriet: "Knallroter Lippenstift, die Haare toupiert, große Ohrringe, Schulterpolster. Das war einfach too much!" Die gelernte Anwaltsgehilfin arbeitete in den 80ern als Fernsehansagerin im ZDF, bevor sie zum Privatsender RTL wechselte und Gesicht der Infotainment-Sendung "Extra" wurde – die sie schon seit 24 Jahren treu moderiert.

Mittlerweile braucht Birgit keine gepolsterten Schultern mehr und hat auch ihren Make-up-Artist offensichtlich gewechselt. Ihre Ausstrahlung wirkt jetzt sogar spritziger und jünger als vor 20 Jahren. Was ist ihr Geheimnis? "Ich bin spät Mutter geworden, mit 42! Das ist immer wieder aufregend – und hält jung", meinte die Ex von Markus Lanz (49).

RAMIREZ,WALTER Moderatorin Birgit Schrowange in der Deko von "Extra"

JATSCH-KOESLING,RAINER Birgit Schrowange 2001 am Set der Johannes B. Kerner Show

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange

