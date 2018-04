Bei "Das perfekten Dschungel-Dinner" geht es heiß her – nicht nur am Herd. Schon am ersten Abend hat Ansgar Brinkmann (48) wieder bemerkt, wie heiß er Giuliana Farfalla (21) eigentlich findet. Beim Abendessen bei Natascha Ochsenknecht (53) in Berlin ist der Ex-Fußballer so richtig im Flirt-Modus – und zeigt, dass er auch nach seiner aktiven Karriere noch immer voll auf Bälle steht. Nur andere eben.

Schon am ersten Abend beim VOX-Dinner ging Ansgar Brinkmann in die Vollen. Als Giuliana sich ihren Pullover auszieht und nur im weißen Top am Tisch sitzt, brennen beim Ex-Kicker alle Sicherungen durch. "Das ist schon ein Luxuskörper", bemerkt er. Nach sechs Tagen verließ das Transgender-Model das Dschungelcamp freiwillig – sehr zum Leidwesen von Ansgar, wie ihm beim Wiedersehen auffiel: "Halleluja, warum bist du nur so früh raus? Das hätte ich gern noch länger angeguckt. Wow. The Body." Und mit DAS meint er natürlich Giulianas Brüste. Offensiver geht's nicht, aber das ist ja auch Ansgar Spezialität als ehemaliger Mittelfeldmann.

Da rückt bei Ansgar übrigens auch Nataschas Leistung am Herd etwas in den Hintergrund. "Der Nachtisch war Weltklasse, aber auf diesem Körper… die Welt hat nichts Besseres." Und was sagt die ehemalige GNTM-Kandidatin zu den Flirt-Versuchen? "Oh Dankeschön, da werde ich immer ganz schön rot!" Da hätte Ansgar sich sicher eine andere Antwort gewünscht!

MG RTL D / picture alliance/ Daniel Schoenen Ansgar Brinkmann, Giuliana Farfalla, Natascha Ochsenknecht und David Friedrich beim Dschungel-Dinner

MG RTL D / picture alliance/ Daniel Schoenen Ansgar Brinkmann, Natascha Ochsenknecht, David Friedrich und Giuliana Farfalla beim Dschungel-Dinner

MG RTL D Daniele Negroni, Natascha Ochsenknecht, Ansgar Brinkmann, Giuliana Farfalla, Tatjana Gsell an Tag 6

