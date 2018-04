Zweite Runde beim Dschungelcamp-Special von Das perfekte Promi-Dinner: Dieses Mal wollten Model Natascha Ochsenknecht (53), Ex-GNTM-Kandidatin Giuliana Farfalla (21), der frühere Fußball-Profi Ansgar Brinkmann (48) und Musiker David Friedrich (28) ihre kulinarischen Fähigkeiten am Herd unter Beweis stellen. Bei einem ging dieser Versuch mächtig in die Hose: Eskimo Callboy-Drummer David servierte seinen Gästen kaltes Essen! Wie konnte das nur SO krass schief gehen?

Dabei servierte der 28-Jährige nicht einmal ein aufwendiges Menü, sondern setzte bei der Hauptspeise auf eine klassische Kombination mit einem Schuss Extra: Es gab exotische Currywurst mit Süßkartoffelpommes. Als Küchenhilfe fungierte sein Kumpel Kamil – doch die beiden Männer bekamen es einfach nicht hin. Das Ergebnis: Das Gericht war ungenießbar! Dementsprechend vernichtend fiel das Urteil aus. "Wisst ihr, was diese Pommes mit dem Dschungel gemeinsam haben? Die sind auf Augenhöhe mit der Toilette. Beides ist Körperverletzung", fand Ansgar. Danach sah der talentfreie Koch nur noch einen Ausweg: "Können wir einfach nur trinken?"

Die Gäste mussten am Ende des Abends hungrig nach Hause gehen. "Ich will so schnell wie möglich ins Hotel, damit wir was zu essen kriegen", witzelte Natascha. Und Ansgar hatte einen Vorschlag für den Abschluss des katastrophalen Treffens. "Ich überlege gerade, was den Abend noch retten könnte. Wann kommen die Nutten?"

MG RTL D / picture alliance/ Daniel Schoenen Ansgar Brinkmann, Giuliana Farfalla, Natascha Ochsenknecht und David Friedrich beim Dschungel-Dinner

Instagram / nataschaochsenknecht David Friedrich und Natascha Ochsenknecht

MG RTL D / picture alliance/ Daniel Schoenen Ansgar Brinkmann, Natascha Ochsenknecht, David Friedrich und Giuliana Farfalla beim Dschungel-Dinner

