David Friedrich (32) ist offenbar bis über beide Ohren verliebt! Im Oktober machte der einstige Bachelorette-Gewinner öffentlich, dass er wieder vergeben ist – und zwar an die Journalistin Sina Lacey. Seitdem teilen die beiden immer wieder Einblicke in ihr Liebesleben. So zeigte der Musiker zum Beispiel, wie er zu seinem Geburtstag von seiner Freundin mit einer Party überrascht worden ist. Nun teilte er süße Urlaubsfotos – und machte Sina eine Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte David eine Reihe von Fotos, auf denen unter anderem seine Eltern, sein Hund, aber auch seine Freundin zu sehen sind. Auf einem Selfie schauen er und Sina mit einem breiten Lächeln in die Kamera. "Das ist alles, was ich brauche", schwärmte der Eskimo Callboy-Schlagzeuger in der Bildunterschrift von seinen Liebsten. Wie zufrieden er gerade offenbar ist, betonte er noch mal mit der Verwendung des Hashtags #happy.

Davids Fans sind von den Schnappschüssen ganz aus dem Häuschen. Auch einige Promis sind davon ganz angetan. "Traumpaar!!! Bitte nicht vergessen, einzuladen, wenn ihr heiratet", kommentierte beispielsweise die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin Evelyn Burdecki (33). David scherzte daraufhin: "Bereite schon mal deine Rede vor."

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich und Sina Lacey, November 2021

Instagram / _david.friedrich_ Sina Lacey und David Friedrich, November 2021

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Influencerin

