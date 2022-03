Eskimo Callboy-Fans müssen sich auf eine kleine Veränderung einstellen! Erst vor wenigen Wochen hatte die Band rund um den Bachelorette-Gewinner David Friedrich (32) für Schlagzeilen gesorgt – die sechs Jungs verpassten den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest nur knapp. Fans waren mehr als enttäuscht darüber. Nun machten die Musiker aufs Neue mit ihrer Band von sich reden: Sie ändern ihren Bandnamen!

In einem YouTube-Video informierten die Bandmitglieder Kevin Ratajczak und Nico Sallach ihre Bewunderer über eine kleine Änderung. "Wir werden unseren Namen ändern. Einfach, weil wir niemanden mit unserem Namen verletzen oder ausgrenzen wollen – und vor allem wollen wir keine Jahrhunderte alten Klischees promoten", erklärten sie in dem Statement und verrieten: "Von jetzt an heißen wir Electric Callboy!"

Sie betonten aber auch: "Nichts wird sich ändern, wir bleiben die gleichen süßen Typen, die ihr aus dem Internet kennt, unsere Musik bleibt die gleiche, nur mit einem anderen Namen." Fans reagierten begeistert auf die Namensänderung und äußerten in der Kommentarspalte viel Zuspruch.

Eskimo Callboy Electric Callboy im November 2019

David Friedrich David Friedrich, September 2020

ActionPress David Friedrich im April 2019 in Frankfurt am Main

