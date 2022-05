Bald ist es wieder so weit! Bei Das perfekte Promi-Dinner dürfen vier Bekanntheiten ihren Ofen anfeuern und von ihren Kochkünsten überzeugen. Doch anders als bei Das perfekte Dinner wird die Show nicht jeden Abend von Montag bis Freitag ausgestrahlt, sondern läuft sonntags zur Primetime in gebündelter Version. Nun sollen nach einer längeren Pause neue Folgen von "Das perfekte Promi-Dinner" ab dem 19. Juni erscheinen!

Laut DWDL werden ab dem 19. Juni die neuen Folgen des Promi-Formats der Dinner-Show ausgestrahlt. "Der Erfolg unseres Daily-Dauerbrenners 'Das perfekte Dinner' stimmt uns hoffnungsfroh, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in diesen bewegten Zeiten auch Appetit auf eine Promi-Neuauflage in der Primetime haben", sagte die Vox-Unterhaltungschefinn darüber. In der ersten Sendung werden dann folgende Stars aus der "Generation Social Media" zu sehen sein: Synchronsprecherin Lara Loft, Food-Influencer MAX, Twitch-Streamer Papaplatte (25) und YouTuberin Malwanne dürfen ihren Kochlöffel schwingen.

Auch für die Woche darauf stehen die Kandidaten schon fest. In der zweiten Folge geht es um die "Woche der Vielfalt": Daran werden Princess Charming Irina Schlauch, Prince Charming Nicolas Puschmann (31), Drag Queen Candy Crash (29) und Love Island-Teilnehmerin Jessica teilnehmen.

Anzeige

Instagram/laraloft Lara Loft, Synchronsprecherin

Anzeige

Getty Images Irina Schlauch beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Anzeige

Instagram / jessicadelion Jessica, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de