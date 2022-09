David Friedrichs Band stürmt erstmals an die Chartspitze!

Electric Callboy feiern einen großen Erfolg! Im März verkündete die Band um David Friedrich (32) eine dicke Überraschung: Fortan nennen sich die Jungs nicht mehr Eskimo Cammboy, sondern eben Electric Callboy. Zuvor schrammten die sechs nur ganz knapp an der Teilnahme beim Eurovision Song Contest vorbei. Nun haben sowohl die Gruppe als auch ihre Fans etwas Tolles zu zelebrieren: Ihr neues Album schoss direkt durch die Decke!

Das verkündeten Electric Callboy nun total stolz via Instagram: "Wir haben es geschafft. Unser neues Album 'TEKKNO' ist auf Platz eins der deutschen Charts. Wir können nicht glauben, was hier passiert!" Die sechsköpfige Truppe sei wegen der guten Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen – deswegen widmeten sie auch ihrer Community liebevolle Worte: "All die Liebe und all das wundervolle Feedback, das wir von euch bekommen haben, macht uns so dankbar."

Auch David kommentierte den Beitrag total happy. "Ich habe mir gerade in die Hose gemacht [...] Liebe an alle da draußen. Danke!", schrieb der einstige Bachelorette-Gewinner mit einem roten Herzchen. In der Kommentarspalte trudelten zudem unzählige Glückwünsche der Electric-Callboy-Unterstützer ein. "Ihr habt das so verdient. Ihr könnt so stolz auf euch sein", schrieb beispielsweise ein Fan.

