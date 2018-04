Er mag seine Traumfrau ganz natürlich! Bloggerin Maren Wolf (25) ist für ihre stilsicheren Outfits bekannt. Für ihren Ehemann Tobias braucht sie aber gar nicht viel Schnickschnack. Im Interview mit Promiflash verrät er: Auch nach fünfeinhalb Jahren Beziehung mag er seine Fashionista in einem ganz bestimmten Look am liebsten: in der guten, alten Jogginghose. "Ich wache wirklich morgens auf und er sagt mir einfach immer, wie süß ich aussehe", freut sich die Brünette.



