Ein emotionaler Gang zum Friseur stand jetzt für Sarah Lombardi (25) auf dem Programm. Die Sängerin trennte sich unter Tränen tatsächlich von ihrer langen Mähne und hielt das für ihre Fans auf Instagram fest. Auch wenn ein paar Tränchen kullerten, der neue Look bedeutet Sarah unheimlich viel. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich das trauen würde. Für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur, für mich ist es der Anfang eines neuen Kapitels", hielt sie zu dem Video fest. Auf die 25-Jährige kommen spannende Tage zu. Schon seit Monaten arbeitet sie an Top-Secret-Projekten, die in den kommenden Tagen enthüllt werden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de