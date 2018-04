Babystress? Fehlanzeige! Im Dezember brachte Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (29) ihr erstes Kind auf die Welt. Sohnemann Matti ist ihr und Ehemann Christian Tegelers ganzer Stolz und obendrauf ein äußerst gemütlicher Kollege: ”Ich muss einfach immer wieder sagen, er ist ein echter Sonnenschein. Er macht das so gut. [...] Er macht es mir echt einfach, weil er so unkompliziert ist”, freut sich die strahlende Neu-Mama im Promiflash-Interview beim LEA Award in Frankfurt am Main.



