Ist David Friedrich (28) etwa frisch verliebt? Offiziell ist der Bachelorette-Gewinner, der im vergangenen Jahr das Herz von Jessica Paszka (27) eroberte und wieder verlor, eigentlich Single. Doch einige seiner Social-Media-Posts deuten aktuell darauf hin, dass es eine neue Frau im Leben des Eskimo Callboy-Drummers gibt. Der Ex-Dschungelcamper urlaubt gerade auf den Malediven – und hat im Paradies offenbar weibliche Begleitung.

Diese Instagram-Storys sind verräterisch! David teilte gerade ein paar Impressionen von seinem himmlischen Urlaub im Indischen Ozean. In manchen der kurzen Clips war ganz kurz eine junge Frau zu sehen. In einem Boomerang-Video stieß der Musiker sogar mit einer Lady an – ganz klar an den langen, manikürten Fingernägeln zu erkennen. Um wen es sich bei der Dame handelt, gibt der 28-Jährige zwar nicht preis, doch ziemlich vertraut scheint das Verhältnis schon zu sein. Schließlich sind die Malediven DAS Reiseziel für verliebte Paare!

Romantische Sonnenuntergänge am Traumstrand – vielleicht genießt David die auch nur mit einer guten Kumpeline. Glaubt ihr, der Reality-TV-Star hat eine neue Freundin? Stimmt ab!

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich stößt auf den Malediven mit einer Unbekannten an

P.Hoffmann/WENN.com David Friedrich, Dschungelcamper 2018

WENN David Friedrich, Schlagzeuger

