Zehn Wochen hat die ehemalige GNTM-Kandidatin Anna Maria Damm (22) noch vor sich, bis sie und ihr Liebster Julian Gutjahr (21) ihre erste gemeinsame Tochter endlich in den Armen halten können. Die werdenden Eltern sind auch schon perfekt vorbereitet: Das Kinderzimmer ist eingerichtet, Strampler liegen im Schrank und die Baby-Shower ist auch rum. Die Kleine kann also kommen. Anna kann überhaupt nicht fassen, wie schwer ihr Würmchen schon jetzt ist!

In einem YouTube-Video spricht Anna über das Heranwachsen ihrer Bauchbewohnerin: "Wisst ihr, was richtig krass ist?! Als ich beim Frauenarzt war, hat sie mir gesagt, wie schwer sie jetzt mittlerweile ist – und sie ist zwei Kilo schwer." Sie erzählte weiter, dass sie eine Freundin habe, die ihr Baby schon mit zwei Kilo auf die Welt gebracht habe. Ihr kleines Töchterchen werde aber noch schwerer werden, vermutet die Vloggerin: "Ich glaube, sie wird noch richtig viel wachsen und viel zunehmen und kann mir sogar vorstellen, dass sie so groß oder so schwer sein wird, wie ich damals". Anna wog bei ihrer Geburt fast 4,6 Kilo und war 58 cm groß! Wie groß der kleiner Schatz des YouTube-Stars schon ist, konnte die Frauenärztin leider nicht sagen.

"Ich soll jetzt nicht mehr so viel in der Gegend rumrennen und langsamer machen", lautete der Rat der Gynäkologin. Annas Gebärmutterhals habe sich verkürzt – Sorgen muss sich die werdende Mami deswegen aber nicht machen. Was tippt ihr: Kommt ihre Tochter schon früher auf die Welt oder macht sie es sich in Annas Bauch noch zehn Wochen gemütlich? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram/juliangutjahr Anna Maria Damm und Julian Gutjahr

Instagram / juliangutjahr Anna Maria Damm und Julian Gutjahr, Social-Media-Stars

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, YouTuberin

