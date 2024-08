Anna Maria Damm und Julian geben sich in Italien das Jawort

Anna Maria Damm (28) und Julian Gutjahr (28) feiern ihre Liebe! Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster haben bereits im Juli standesamtlich geheiratet, doch nun setzen sie dem Ganzen noch einen drauf und heiraten am Gardasee in Italien mit all ihren Liebsten noch einmal kirchlich. In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin viele Momente von ihrem großen Tag. Auch den Moment, als Anna Maria und Julian als Mann und Frau erklärt werden, hält sie fest. "Offiziell Mann und Frau", lautet die Überschrift für die rührende Story, auf der sich die beiden vor dem Altar küssen.

Für ihren Hochzeitstag wählte Anna Maria ein ganz besonderes Brautkleid der Marke Berta: In einem trägerlosen Korsettkleid mit atemberaubender Spitze strahlte die Beauty. Ihre Haare trug Anna Maria offen und aus dem Gesicht gekämmt und ihr Make-up hielt sie ganz dezent. Ihre Brautjungfern – darunter unter anderem ihre Schwester Katharina Damm und Maren Wolf (32) durften schon vor der Trauung einen Blick auf die Braut werfen. Die Mädels trugen alle Kleider in Beige- und Rosatönen.

Schon zu ihrer standesamtlichen Hochzeit putzten sich Anna Maria und Julian heraus. An dem Tag hatte sich die 28-Jährige jedoch für ein weißes Neckholder-Kleid entschieden, das einen Beinschlitz hatte und im Nacken gebunden wurde. Ihre Liebe scheinen die zwei gebührend zu feiern – denn neben den beiden Hochzeiten feiern sie schon seit einigen Tagen mit all ihren Freunden und Angehörigen in Italien.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Hochzeitskleid

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Model

