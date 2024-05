"Unfair": Anna Maria Damms Bruder ist plötzlich verstorben

Eine Schocknachricht für Anna Maria Damm (28): Wie die Influencerin auf Instagram verkündet, trauert sie derzeit um ihren Bruder. "Mein Bruder ist leider plötzlich verstorben, wurde mitten aus dem Leben gerissen und der Schock sitzt immer noch sehr tief", schreibt sie in einem emotionalen Posting. Über die Todesursache oder auch den Zeitpunkt verrät sie bislang nichts – sie sei sich zunächst gar nicht so sicher gewesen, ob sie überhaupt von diesem einschneidenden Erlebnis berichten möchte, erklärt Anna Maria. Sie resümiert traurig: "Das Leben ist manchmal einfach unfair."

In ihrem Statement finden sich jedoch auch ein paar kryptische Zeilen. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin beschreibt, dass bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit bei ihr zu "unendlich vielen Vorwürfen" geführt hätten. "Das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, miteinander zu kommunizieren, füreinander da zu sein und egal, wie schwierig es ist, über seinen Schatten zu springen", stellt Anna Maria fest.

Es ist nicht der erste sehr private Todesfall, den die Beauty mit ihren Fans in den sozialen Medien teilt. Im Jahr 2021 verstarb bereits ihr Vater infolge einer Krebserkrankung. Gemeinsam mit ihrer Schwester Katharina teilte sie im vergangenen Sommer zu seinem Todestag einen Zusammenschnitt wertvoller Erinnerungen an ihren Papa. "So einen plötzlichen Verlust zu erleiden, ist nie einfach, aber ich kann euch sagen, dass es mit der Zeit besser wird und man immer mehr die Zeit schätzt, die man miteinander hatte", schrieb Anna Maria dazu.

