Schon sechs Jahre alt: Anna Maria Damm feiert ihre Tochter!

Die Influencerin Anna Maria Damm (28) ist stolze Mama von zwei kleinen Mädchen: Eliana und Kaia lassen sie im Mutterglück schwelgen! Ihre erstgeborene Tochter, Eliana, machte sie nun besonders stolz: Sie feierte vor wenigen Tagen ihren sechsten Geburtstag! Diesen Anlass nutzte Anna Maria und teilte online Eindrücke der Geburtstagsparty. Doch nicht nur das: Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin kreierte ein emotionales Video, das sehr private und schöne Momente gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Liebsten Julian Gutjahr auf Instagram zeigt!

In gleich mehreren Posts widmete sie ihrer Tochter liebevolle Worte. Zum einen teilte sie eine Fotoreihe der Geburtstagsparty inklusive einer niedlichen Geburtstagstorte. Unter einem anderen Post ist ein Videozusammenschnitt zu sehen, der verschiedenste glückliche Momente im Kreise der Familie beinhaltet. Dazu schrieb die Beauty: "Heute vor sechs Jahren hast du mich zur Mama gemacht und ich kann selbst kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist… Ich liebe dich und ich bin so unglaublich stolz auf dich." Zahlreiche Follower schlossen sich den Geburtstagswünschen an und gratulierten der kleinen Eliana.

Wie gern die 28-Jährige ihre Supporter an ihrem Leben teilhaben lässt, zeigte sie in vielen vergangenen Beiträgen in den sozialen Medien. Sie postete offen über ihre Schwangerschaften und das Leben als junge Mama. Bei der Party zum ersten Geburtstag ihrer jüngeren Tochter Kaia bekam die Influencerin allerdings mächtig Kritik von ihren Followern für die pompöse Ausrichtung der Feier! Neben Kommentaren, die von Reizüberflutung und einer übertriebenen Feier sprachen, machten sich aber auch manche Fans für sie stark und lobten, wie schön dekoriert alles aussah.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihre Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr mit ihren Töchtern Eliana und Kaia im Juli 2023

