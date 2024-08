Trägt Anna Maria Damm nach der Hochzeit Julians Nachnamen?

Nach der standesamtlichen Hochzeit im Juli feierten Anna Maria Damm (28) und Julian Gutjahr (28) ihre kirchliche Trauung mit ihren Familien und Freunden am Gardasee. In einem Q&A auf ihrem Instagram-Kanal gab die YouTuberin ihren Followern nun die Möglichkeit, ihr Fragen zu ihrer Hochzeit zu stellen. Ein neugieriger User möchte wissen, ob Anna Maria Julians Nachnamen angenommen hat. "Nein. Wir haben uns gegen einen Ehenamen entschieden", erklärt die Influencerin in ihrer Story und ergänzt: "Das heißt sowohl wir als auch die Kinder haben unsere Nachnamen behalten."

Das ist jedoch nicht die einzige Frage, die Anna Marias Fans brennend interessiert. So gibt die Influencerin im Rahmen des Q&As auch preis, dass 99 Gäste, darunter 81 Erwachsene und 18 Kinder, bei der Feier anwesend waren. Die zweifache Mutter verrät außerdem ihren persönlichen Höhepunkt der Hochzeitsfeier: "Generell ist für mich das größte Highlight, dass unsere Liebsten extra diesen langen Weg auf sich genommen haben, um unsere Hochzeit zu feiern", betont die 28-Jährige und fährt fort: "Von den Philippinen, Australien, Dubai, Berlin, Köln und natürlich Pforzheim." Vor allem die Anwesenheit ihrer 80-jährigen Oma aus den Philippinen sei etwas ganz Besonderes für Anna Maria gewesen.

Anna Maria und Julian feierten eine Traumhochzeit, wie sie im Buche steht. Für diesen unvergesslichen Tag hat sich die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin besonders in Schale geworfen: Sie überraschte ihre Gäste nicht nur mit einem, sondern mit gleich zwei Brautkleidern. Während Anna Maria vor dem Traualtar in einem bodenlangen Spitzenkleid glänzte, schmiss sie sich für die anschließende Party in ein kurzes Cocktailkleid, um mit ihrem Ehemann die Tanzfläche unsicher zu machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Hochzeitskleid

Anzeige Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Anna Maria ihren Nachnamen nach der Hochzeit behalten hat? Ich finde das okay, das muss immerhin jeder für sich selbst entscheiden. Ich weiß nicht, für mich gehört ein gemeinsamer Nachname irgendwie dazu. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de