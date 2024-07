Anna Maria Damm teilt rührende erste Eindrücke ihrer Trauung

So schön! Anna Maria Damm (28) und Julian Gutjahr (27) haben sich am Samstag in einer standesamtlichen Trauung das Jawort gegeben. Nun teilt die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit erste Eindrücke der Hochzeit mit ihren Fans. Auf Instagram veröffentlicht sie einen herzerwärmenden Clip: Das Video zeigt den Moment, in dem ihr Liebster sie wohl zum ersten Mal in ihrem traumhaften Kleid sieht. Auch ihre Tochter Eliana ist Teil des berührenden Augenblicks – die Kleine, die ebenfalls in ein weißes Kleidchen schlüpfte, umarmt glücklich ihre Eltern. Die Braut entschied sich für ein elegantes weißes Neckholder-Kleid mit einseitigem Beinschlitz. Ihr Liebster wählte einen schicken hellgrauen Anzug, den er mit einem weißen Hemd kombinierte.

Die Follower reagieren entzückt auf den Beitrag und hinterlassen zahlreiche Glückwünsche in den Kommentaren. "Ach Anna. So, so toll euch beide so zu sehen. Herzlichen Glückwunsch", schreibt beispielsweise eine Userin und eine weitere Nutzerin meint: "Das schaut so schön aus. Diese echte Liebe. Zwei glückliche Menschen. Von ganzem Herzen alles Liebe an euch".

Anna Marias Mama, Elisa Damm-Ludwig, veröffentlichte bereits gestern eine Story auf der Social-Media-Plattform, der die beiden Turteltauben beim Verlassen des Standesamtes zeigt. Das frischvermählte Paar wurde von seiner Familie und einigen Freunden jubelnd in Empfang genommen. Glücklich schwenkte die Hochzeitsgesellschaft kleine Fähnchen in die Luft.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr mit Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Model

