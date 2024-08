Outfitwechsel: So schön war Anna Maria Damms Hochzeitstanz

Hier wird die Liebe gefeiert: Anna Maria Damm (28) hat ihren Liebsten Julian Gutjahr (28) geheiratet – und das gleich zweimal! Im Juli wurde bereits standesamtlich zelebriert, vor wenigen Tagen folgte dann die kirchliche Trauung am Gardasee in Italien. Die Festlichkeiten hält die ehemalige GNTM-Teilnehmerin natürlich für ihre Fans auf Instagram fest. Für die traumhafte Hochzeit hat sich Anna etwas ganz Besonderes ausgedacht: Während der Trauung glänzte sie in einem bodenlangen Spitzenkleid, aber für die Party danach schlüpfte sie in ein kurzes, tief ausgeschnittenes Cocktail-Kleid!

Die beiden Hochzeitskleider passen stilistisch sehr gut zueinander: Das Trauungskleid bestand aus einem trägerlosen Korsett, dessen Rock in einer eleganten A-Linie gehalten war. Auch das Partykleid war in demselben Schnitt gehalten, doch die Ärmel und die niedliche Spitze am Rock geben dem Look etwas Verspieltes. Der tiefe Rückenausschnitt bildet ein besonderes Detail. Wie das Model außerdem in ihrer Story festhält, ist es dieses Kleid, in dem sie mit ihrem frisch gebackenen Ehemann den Hochzeitstanz hinlegt. Umringt von ihren engsten Vertrauten und der Familie schwebt das Paar über die Tanzfläche und legt dabei sogar eine kleine Hebefigur hin.

Anna und Julian sind seit dem vergangenen Jahr Eltern von gleich zwei kleinen Mädchen: der sechsjährigen Eliana und der kleinen Kaia. Im April feierte die vierköpfige Familie auch den ersten Geburtstag des Sprösslings, wofür Anna keine Kosten gescheut hat. Sie schmiss ihrer jüngsten Tochter eine Party im honiggelben Bienen-Thema: Haufenweise Luftballons, geschmückte Tische und eine große Torte passend zum Motto durften natürlich nicht fehlen.

