Anna Maria Damms Tochter Eliana geht ab jetzt zur Schule

Für Anna Maria Damm (28) und ihre Tochter Eliana beginnt ein neuer Lebensabschnitt – die Sechsjährige wurde eingeschult! Auf ihrem Instagram-Profil ließ die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihre Community an diesem großen Tag teilhaben. Sie teilte mehrere Schnappschüsse, die Eliana an ihrem großen Tag mit einer rosafarbenen Schultüte zeigen. "Neues Kapitel", betonte Anna Maria und erklärte ihre Gefühlslage: "Bin immer noch etwas emotional…"

An dem Tag, an dem Eliana eingeschult wurde, erinnerte sich Anna Maria auch an ihre eigene Kindheit zurück. Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte die Influencerin ein Foto, das sie bei ihrer eigenen Einschulung zeigt. "Die Einschulung meiner Tochter vs. meine Einschulung vor 23 Jahren", schreibt die stolze Zweifachmutter zu der Aufnahme.

Vor einigen Wochen zelebrierte Anna Maria einen weiteren großen Meilenstein: Die Schwester von Katharina Damm heiratete ihren langjährigen Partner Julian Gutjahr (28) im Rahmen einer romantischen Zeremonie in Italien. Gemeinsam durfte das Paar in den vergangenen Jahren die Tochter Eliana und das Nesthäkchen Kaia auf der Welt begrüßen.

Anzeige Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm (rechts) bei ihrer Einschulung

Anzeige Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige