Schon ganz bald dürfen Anna Maria Damm (21) und ihr Liebster Julian Gutjahr (21) ihre kleine Tochter in den Armen halten. Kurz vor der Geburt schmissen die Eltern in spe jetzt eine traumhafte Babyshower. Neben ganz viel Kuchen, Geschenken und Bastel-Action mit Freunden und Familie hielt das Event ein tränenreiches Highlight bereit. Überwältigt von all der Liebe konnte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. Die simple Eröffnung des Buffets trieb der Hochschwangeren die Tränen in die Augen. Den süßen Moment hielt die 21-Jährige auf ihrem YouTube-Kanal fest.



